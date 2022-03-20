На Київщині заборонили громадянам ходити до лісу: деталі

У ліс тепер можна лише представникам ЗСУ.

Щоб убезпечити мешканців області та запобігти виникненню пожеж, на Київщині вирішили заборонити відвідувати ліси.

Відповідно до Указу Президента України "Про запровадження воєнного стану в Україні", та Закону України "Про правовий режим воєнного стану" з метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах та мінімізації їх наслідків забороняється в’їзд у ліси регіону (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інші самохідної техніки, повідомляє Вишгородська РДА у Facebook.

Під час воєнного стану лісу дозволено відвідувати лише представникам Збройних Сил України, командуванням видів, окремих пологів військ ЗСУ, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.

Нагадаємо, що російські окупанти щодня завдають ударів по Києву. 17 березня силам ППО вдалося збити ракету в повітрі, але її залишки під час падіння на землю викликали руйнування та пожежу у житловому багатоповерховому будинку.

15 березня у житловий будинок у Шевченківському районі Києва потрапив снаряд російських військових, внаслідок чого у будинку стався обвал.

Крім того, в результаті обстрілів окупантами житлових будинків спалахнув 16-поверхівка у Святошинському районі.