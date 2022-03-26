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У Києві посилюють комендантську годину: коли не можна виходити з дому

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Окупанти вже зруйнували у Києві десятки житлових будинків
Окупанти вже зруйнували у Києві десятки житлових будинків

Магазини, аптеки та заправки в неділю, 27 березня, не працюватимуть

Комендантська година у Києві та Київській області знову буде посилена. Він розпочнеться 26 березня о 20:00 та триватиме до 7:00 28 березня. Таким чином, усю неділю кияни мають провести вдома або в укриттях.

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Про це повідомляє КМДА у своєму каналі у Телеграм.

Містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт спецпропусками. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть.

Кияни можуть вийти на вулицю тільки щоб пройти до укриття за сигналом тривоги.

Нагадаємо, що російські війська продовжують систематично обстрілювати українську столицю. Так, у середу, 23 березня, за деякою інформацією, Київ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град".

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що будівля зазнала сильних пошкоджень. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.

Теги:
#Київ #Комендантська година
Окупанти вже зруйнували у Києві десятки житлових будинків
Київ
У Києві посилюють комендантську годину: коли не можна виходити з дому
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
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