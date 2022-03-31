Британська розвідка обіцяє тяжкі бої під Києвом: що відомо

Російські загарбники можуть спробувати атакувати — щоб обламати зуби вкотре

У найближчі кілька днів на околицях Києва можуть йти серйозні бої з російськими окупантами. Такий прогноз пролунав у четвер, 31 березня, від розвідки британського Міноборони, незважаючи на те, що Росія справді відвела частину військ від столиці.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на звіт розвідки Великобританії.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Найімовірнішими напрямками, за якими путінські окупанти можуть спробувати вдарити, зараз є східні та західні підходи до Києва. Бої, якщо такі все ж почнуться, прогнозують дуже серйозні.

Водночас у районі Чернігова росіяни поки що не зменшили свій військовий тиск, продовжуючи обстрілювати з артилерії та ракет обласний центр та "кошмарити" найближчі населені пункти.

Читайте також: Категорія Світ ООН отримала докази – росія десятки разів застосовувала заборонену зброю Застосовувати таке озброєння можливо як в авіабомбах, так і в ракетах для артилерії, але воно заборонене для населених пунктів

Складною є ситуація зараз і в Маріуполі, зазначають британські розвідники. Це місто зараз є одним із ключових для російської армії, тому за нього і ведуться настільки запеклі бої. При цьому українські захисники місто не покинули, продовжуючи контролювати його центр.

Тим часом росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні з Україною. За місяць битв особовий склад армії Росії "схуд" на 17,5 тисяч осіб і понад 300 авіаційних цілей, включаючи безпілотники.

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін, як путінський пропагандист, зараз критикує Кремль за те, що російська армія програє, а контрактники, які прийшли до неї служити, масово відмовляються воювати в Україні.