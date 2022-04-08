"Спасибі за дитинство": мережу зачепив лист хлопчика із Гостомеля до розстріляної мами

Дитина пообіцяла ніколи не забувати найріднішої людини

У Гостомелі, частково зруйнованому через звірства російської армії, дев’ятирічний хлопчик, який втратив маму під час війни, написав їй послання. Текст листа, написаного дитиною, вже облетів соцмережі і зворушив навіть найчерствіші серця.

Фото записки, яка "створювалася" хлопчиком напередодні 8 березня, опублікувала на своїй Instagram-столиці телеведуча Катерина Осадча.

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За її словами, діти не заслужили подібного горя, тим більше, що сил, аби упоратися з ним, практично немає.

"Стільки болю..." — зазначила Осадча, коментуючи публікацію.

Як можна зрозуміти зі знімка, мама хлопчика загинула розстріл рашистами їхньоїм машини при спробі виїхати з Гостомеля. Дитина дивом вижила, але довгий час не могла сама вилізти з авто. На щастя, її знайшли місцеві жителі, які дали притулок сироті у власному підвалі.

"Мамо! Цей лист — це подарунок тобі на 8 березня. Якщо ти думаєш, що даремно мене виховала, то ти не права. Спасибі за найкращі 9 років життя!" — "Телеграф" наводить цитату з листа відповідно до прав та норм літературної мови.

Також хлопчик пообіцяв, що добре поводитиметься, щоб після смерті обов’язково зустрітися зі своєю мамою в раю. За його словами, він ніколи не забуде ту, яка дала йому життя.

Звісно ж, подібні слова не пройшли повз багатьох українців та українок.

Зазначимо, що військові історії дітей — чи не найстрашніші й зворушливі водночас. Так, наприклад, весь світ вразили знімки, на яких маленький мешканець Бучі приносить до могили своєї матері консерви. Як з’ясувалося пізніше, жінка померла з голоду, так і не дочекавшись звільнення від окупації. Пізніше "Телеграфу" вдалося з’ясувати, що загибла була переселенкою з Луганщини, а отже, постраждала від повноцінного впливу війни вдруге.