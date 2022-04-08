Загибла мама 6-річного Влада з Бучі виявилась переселенкою з Луганщини: що про неї відомо

Загибла мешканка Бучі Марина колись вже втікала від війни – вона була родом з Луганщини

Під окупацією рф у Бучі, де російські військові розстрілювали мирних людей, загинула мама трьох дітей Марина Наумець. Фото з її молодшим сином Владом біля могили в дворі облетіло весь світ. Як розповіла "Телеграфу" директорка приватного дитячого центру "Baby-Світ" Ілона Височина, де працювала Марина, жінка мала складну долю і, на жаль, не змогла витримати війни та померла в укритті.

За словами Височиної, Марині за своє 34-річне життя довелося зіткнутися з труднощами. Так, виховувала її бабуся. Першого чоловіка Марини вбили, коли йому було 25 років. Тож двох маленьких дітей молодій жінці довелося виховувати самій.

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З війною Марина зіткнулася ще 8 років тому. Їй довелося вимушено переїхати з Луганської області, частину якої окупувала росія, до Бучі. Здавалося би, тут людина розпочала життя з нового аркушу. З чоловіком Іваном вони створили сім’ю, народився Влад, якому в лютому виповнилося 6 років. Старшій донці Софії зараз 13 років, а середньому сину, Володимиру, 10.

Марина працювала в Бучі нянею у приватному дитячому центрі. Керівниця "Baby-Світ" каже, що нарікань на її роботу не було жодного разу.

"Нормальна родина. Марина була гарною мамою, дбала про своїх діток. Взагалі, чуйна, любляча людина. Із турботою ставилася до дітей в садочку. Всі батьки, які її знають, говорять їй тільки слова вдячності. В цей час наші жителі не залишають родину і всі допомагають," – розповіла Ілона Височина.

За даними Височиної, Марина померла не від обстрілів чи голоду, а у підвалі багатоквартирного будинку, де ховалася сім’я. Ймовірно, її серце не витримало жахливих подій, що відбувалися навколо.

Зазначимо, що в низці медіа повідомлялося, що мати хлопчика на знімку – Іра Танюк, яка начебто померла від "стресу і голоду". Але мешканці Бучі розповіли, що інформація помилкова.

Наразі діти під наглядом, з ними перебуває батько, чоловік загиблої Іван.

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Раніше "Телеграф" писав, що розвідка Німеччини має докази про воєнні злочині окупантів у Київській області, які рф нахабно назвала "фейком". Те, що вчинили російські військові в Бучі, Ірпені, Гостомелі, вже називають геноцидом українців, а про жахливі події пишуть всі медіа світу. Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість загиблих у Бучі та зазначив, що такого не було навіть за часів окупації німецькими нацистами.