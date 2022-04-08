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Загибла мама 6-річного Влада з Бучі виявилась переселенкою з Луганщини: що про неї відомо

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Знімок сина Марини, який стоїть біля її могили, облетів медіа по всьому світу
Знімок сина Марини, який стоїть біля її могили, облетів медіа по всьому світу

Загибла мешканка Бучі Марина колись вже втікала від війни – вона була родом з Луганщини

Під окупацією рф у Бучі, де російські військові розстрілювали мирних людей, загинула мама трьох дітей Марина Наумець. Фото з її молодшим сином Владом біля могили в дворі облетіло весь світ. Як розповіла "Телеграфу" директорка приватного дитячого центру "Baby-Світ" Ілона Височина, де працювала Марина, жінка мала складну долю і, на жаль, не змогла витримати війни та померла в укритті.

За словами Височиної, Марині за своє 34-річне життя довелося зіткнутися з труднощами. Так, виховувала її бабуся. Першого чоловіка Марини вбили, коли йому було 25 років. Тож двох маленьких дітей молодій жінці довелося виховувати самій.

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З війною Марина зіткнулася ще 8 років тому. Їй довелося вимушено переїхати з Луганської області, частину якої окупувала росія, до Бучі. Здавалося би, тут людина розпочала життя з нового аркушу. З чоловіком Іваном вони створили сім’ю, народився Влад, якому в лютому виповнилося 6 років. Старшій донці Софії зараз 13 років, а середньому сину, Володимиру, 10.

Марина працювала в Бучі нянею у приватному дитячому центрі. Керівниця "Baby-Світ" каже, що нарікань на її роботу не було жодного разу.

"Нормальна родина. Марина була гарною мамою, дбала про своїх діток. Взагалі, чуйна, любляча людина. Із турботою ставилася до дітей в садочку. Всі батьки, які її знають, говорять їй тільки слова вдячності. В цей час наші жителі не залишають родину і всі допомагають," – розповіла Ілона Височина.

За даними Височиної, Марина померла не від обстрілів чи голоду, а у підвалі багатоквартирного будинку, де ховалася сім’я. Ймовірно, її серце не витримало жахливих подій, що відбувалися навколо.

Зазначимо, що в низці медіа повідомлялося, що мати хлопчика на знімку – Іра Танюк, яка начебто померла від "стресу і голоду". Але мешканці Бучі розповіли, що інформація помилкова.

Наразі діти під наглядом, з ними перебуває батько, чоловік загиблої Іван.

Скріншот посту
Скріншот посту

Раніше "Телеграф" писав, що розвідка Німеччини має докази про воєнні злочині окупантів у Київській області, які рф нахабно назвала "фейком". Те, що вчинили російські військові в Бучі, Ірпені, Гостомелі, вже називають геноцидом українців, а про жахливі події пишуть всі медіа світу. Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість загиблих у Бучі та зазначив, що такого не було навіть за часів окупації німецькими нацистами.

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