Ракетний удар по Києву: Кулеба пояснив, яку відповідь має отримати росія
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Міністр назвав імпералізм росії "хворим"
Масований ракетний обстріл Києва вранці 26 червня обернувся руйнуваннями житлової багатоповерхівки у Шевченківському районі столиці. Жодні стримування російського режиму у вигляді вже введених Заходом санкцій на це не вплинули. Тому, переконаний очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, іноземним партнерам варто посилити тиск на Москву.
Про це дипломат заявив у особистому Twitter. Він звернув увагу на те, що росіянам абсолютно байдуже, кого наступним вразять їхні ракети. На це вказує той факт, що серед постраждалих є громадянка росії та її семирічна дочка, які мирно спали в момент влучання ракети до будинку.
"Саміт G7 повинен відповісти більшими санкціями проти росії і більш важким озброєнням для України, — висловив свою думку Кулеба. — Хворий імпералізм росії слід перемогти".
Також міністр заявив, що крім киян від атак російських окупантів щодня страждає безліч мирних українців.
Нагадаємо, що зустріч представників країн "Великої сімки" проводитиметься з 26 по 28 червня в Іспанії. На цьому саміті має бути особисто присутній американський лідер Джо Байден.
Також на захід був запрошений і український президент Володимир Зеленський. Збори G7 можуть надати Україні додаткову допомогу від Заходу.