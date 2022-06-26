Ракетний удар по Києву: Кулеба пояснив, яку відповідь має отримати росія

Міністр назвав імпералізм росії "хворим"

Масований ракетний обстріл Києва вранці 26 червня обернувся руйнуваннями житлової багатоповерхівки у Шевченківському районі столиці. Жодні стримування російського режиму у вигляді вже введених Заходом санкцій на це не вплинули. Тому, переконаний очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, іноземним партнерам варто посилити тиск на Москву.

Про це дипломат заявив у особистому Twitter. Він звернув увагу на те, що росіянам абсолютно байдуже, кого наступним вразять їхні ракети. На це вказує той факт, що серед постраждалих є громадянка росії та її семирічна дочка, які мирно спали в момент влучання ракети до будинку.

"Саміт G7 повинен відповісти більшими санкціями проти росії і більш важким озброєнням для України, — висловив свою думку Кулеба. — Хворий імпералізм росії слід перемогти".

Також міністр заявив, що крім киян від атак російських окупантів щодня страждає безліч мирних українців.

Нагадаємо, що зустріч представників країн "Великої сімки" проводитиметься з 26 по 28 червня в Іспанії. На цьому саміті має бути особисто присутній американський лідер Джо Байден.

Також на захід був запрошений і український президент Володимир Зеленський. Збори G7 можуть надати Україні додаткову допомогу від Заходу.