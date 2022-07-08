Війна очима дітей: у київському метро відкрилася виставка дитячих малюнків (фоторепортаж)
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Діти намалювали бачення війни в Україні.
У київській підземці на станції "Майдан Незалежності" відбулася презентація виставки малюнків "Діти. Війна. Майбутнє."
На виставці представлено 300 дитячих малюнків, створених під час війни. Проект ініціював Благодійний фонд Future for Ukraine, щоб привернути увагу до проблем дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні.
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Малюнки для виставки надав проект "Мама, я бачу війну", який створює колаж із дитячих творів для благодійного NFT-аукціону та цифровий музей. З 9 по 17 липня експозиція буде розташована у верхньому вестибюлі станції метро "Золоті ворота".
На відкритті побував і кореспондент "Телегафу".
Усі малюнки з дуже глибоким змістом, пронизливі, іноді відверто сюрреалістичні, дуже професійні. Усі роботи присвячені війні, українській армії, Україні та надії на мир та перемогу.
Зазначимо, у місті Боярка, що на Київщині, 7 липня відкрилася фотовиставка журналіста Макса Левіна, який загинув внаслідок російсько-української війни.