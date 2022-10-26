Не "найбрудніше повітря у світі": зруйновано популярний міф про Київ

Наразі столиця знаходиться на 56 місці у рейтингу міст світу із найбруднішим повітрям

До початку повномасштабної війни в Україні Київ неодноразово потрапляв до рейтингу міст світу із найзабрудненішим повітрям, який публікується на сайті IQAir. Проте наразі ситуація значно змінилася.

Директор з розвитку ЛУН Андрій Міма написав на своїй сторінці у Facebook про те, що попередні оцінювання якості повітря у столиці базувалися на інформації кількох десятків приватних станцій, які могли бути навіть усередині квартир.

"Джерелом даних для цього рейтингу була інформація з кількох десятків приватних станцій, розташованих незрозуміло де у приватних власників, іноді всередині квартир, які могли реагувати на запах смажених котлет", — сказав Міма.

У зв’язку з цим директор розвитку ЛУН вважає, що рейтинг міг виявитися не зовсім правильним. Тому були проведені переговори, результатом яких стало включення до джерел даних для рейтингу калібрування моніторингу повітря ЛУН Місто Air, а також даних Київської муніципальної мережі станцій.

Згідно з останніми даними рейтингу, Київ посідає 56 місце.

Рейтинг міст світу із найзабрудненішим повітрям

"Тепер якщо Київ потрапить у топ цього рейтингу, це означатиме, що з повітрям справді великі проблеми", — підсумував Міма.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Київ опинився на другому місці рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, чому у Києві раніше розпочали опалювальний сезон.