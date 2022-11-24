Кличко зробив нову заяву щодо евакуації Києва

Українська столиця, місто Київ, готується до найгіршого сценарію, коли через масовані ракетні обстріли з боку росії у місті може повністю зникнути вода, тепло та світло. Водночас влада робить усе можливе, аби цього не сталося, тож евакуація населення не передбачена.

Відповідну інформацію у своєму черговому інтерв'ю для видання ВВС повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Ми зробили запаси мазуту для теплопостачання, ми зробили у Києві запаси їжі, води. Ми зараз зробили пункти обігріву, де люди можуть провести якийсь час", – пояснив мер, наголосивши, що евакуація містян не планується.

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