Новий рік в умовах війни: чи послаблять у Києві комендантську годину

Цей Новий рік пройде з низкою обмежень для українців

Наближається одне з головних свят країни — Новий рік. Однак цього року наша країна буде змушена провести його в умовах воєнного стану. А це означає, що діятимуть певні заборони. "Телеграф" вирішив розібратися, чи послаблятимуть на Новий рік комендантську годину і що чекає на порушників, які намагатимуться використати цього дня піротехніку.

Як повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, комендантську годину в Україні в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня не буде скасовано. Представник Нацполіції Мар’яна Рева наголосила, що незалежно від свята в країні існують певні правила комендантської години, яких потрібно дотримуватися. У тому числі й на Новий рік.

"Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи", – заявила Рева.

Поки в жодній області влада не оголосила про зміну комендантської години на свято.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Київ" повідомив, що у столиці також скасовувати або змінювати комендантську годину не будуть.

Комендантська година на Новий рік в Україні:

У Київській, Харківській, Івано-Франківській, Запоріжжі, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській, у Києві та Кривому Розі – з 23:00 до 5:00;

На Львівщині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій області – з 00:00 до 5:00;

На Чернігівщині та Сумщині – з 23:00 до 4:00;

У Луганській та Донбасі – з 21:00 до 5:00;

У Херсонській області – з 19:00 до 6:30.

На Закарпатті комендантської години немає.

Заборона використання піротехніки на Новий рік

Цьогорічне свято також має обійтися без салютів, феєрверків та іншої піротехніки, яку часто використовують у новорічну ніч. Мар’яна Рева в ефірі національного телемарафону повідомила, що за використання піротехніки під час воєнного стану, у тому числі й на Новий рік, передбачено адміністративну відповідальність. Таким чином, порушнику може загрожувати як штраф, так і виправні та громадські роботи, і навіть не виключено арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко попередив українців, що російські окупанти можуть готувати черговий удар по Україні на Новий рік.