Війна закінчилася? В Києві на блокпості вночі не пропустили машину із тілами загиблих воїнів (фото)

Комендантська година має винятки, однак декому це не заважає демонструвати свою значимість

Допоки на кількох напрямках фронту тривають запеклі бої, українські волонтери не покладають рук для допомоги армії. Часто вона складається і з організації перевезення тіл загиблих героїв додому. На жаль, інколи вони стикаються із серйозними проблемами — як, наприклад, сталося днями в Києві на одному із блокопостів. Спецмашину із маркуванням "Евакуація 200" не пропустили в комендантську годину до столиці.

Деталі інциденту повідомила у Facebook журналістка Мирослава Ілітьо. За її словами, черговий на блокопості проігнорував наявність всіх дозвільних документів, включаючи її журналістське посвідчення, видане Міноборони.

Як розповіла Ілітьо, неприємна ситуація сталася на "Чапаївці", що знаходиться на в'їзді до Києва по напрямку із Обухова.

"Машина із маркуванням "Евакуація 200" із тілами до місць остаточного поховання потрапити у комендантську годину не може. На пароль не відповідають, на посвідчення громадської організації реагують, що така їм не відома. Потрібна перепустка, хоча для такого транспорту не обов’язково, оскільки вони видаються місцевою владою, а отже – на кожне місто потрібна окрема. Зрештою, така машина — сама по собі спецмашина", — пише журналістка.

Той самий автомобіль із позначкою "200"

За її словами, черговий військовий вимагав у водія-волонтера технічний паспорт і страховку на автомобіль. На демонстрацію посвідчення із позначкою "Преса" боєць відреагував теж вельми дивно, заявивши, "що бачить лише фото". На думку Ілітьо, це є прямим перешкоджанням журналістській діяльності, адже цей документ дозволяє людині вільно переміщатися містом навіть під час комендантської години.

"Нас затримують. О 05:01 ми чемно прощаємося. Відкривши машину, показавши тіла, — підкреслює жінка. — Наш висновок: хлопець вип‘ячив значимість, бо може, бо має зброю".

Журналістка Мирослава Ілітьо

При цьому найбільш складно, вважає Мирослава Ілітьо, було водію, адже він займається волонтерством, допомагаючи полеглим героям знову дістатися додому. Цього разу поїздка за тілами загиблих зайняла три доби, за які перерви на сон були все в тій же машині на узбіччі дороги.

"На щастя, кажуть водії, такі випадки радше виняток. Але прикро, що й вони мають місце бути, бо на людяність тест ніхто не проходить, на жаль", — резюмувала журналістка, закликавши надати ситуації розголос, аби такого більше не повторювалося".

Її підтримали чимало коментаторів, яких серйозно обурило подібне ставлення до загиблих військових.

Нагадаємо, за приблизними підрахунками загальна кількість військовослужбовців, які загинули на фронті, може сягати 10 тисяч осіб. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович. Таку статистику він озвучив у відповідь на слова очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше називала набагато більшу цифру українських втрат. Згодом представники політикині виправилися: вона мала на увазі не лише смертельні випадки, а й санітарні втрати ЗСУ.