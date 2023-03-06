В одному з районів Києва стрілятимуть: містян просять не панікувати

Містян закликають утриматися від відвідування вказаної адреси

У четвер, 9 березня, у Києві звучатимуть постріли, проте переживати через це не варто.

Як повідомляє пресслужба КМДА, цього дня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводитимуть слідчий експеримент із використанням стрілецької зброї.

Наголошується, що це відбуватиметься на перетині вулиць Центральної та 120-ї Садової (мікрорайон Осокорки, Дарницький район) орієнтовно у проміжок часу з 10:00 до 15:00.

Киян також попереджають про те, що в цей час рух автомобілів за вказаною адресою буде обмежений.

Міська влада закликає мешканців та гостей столиці врахувати цю інформацію та зберігати спокій, якщо вони почують звуки пострілів. Крім того, їм рекомендують утриматися від відвідування місця проведення експерименту та не заважати слідчим.

Як повідомлялося раніше, увечері 4 березня мешканців столиці сполохав гучний звук, схожий на вибух. Однак, як виявилося, насправді це було дуже рідкісне погодне явище, яке називається «сніжною грозою». При цьому деяким киянам навіть удалося записати блискавки на відео.