В одном из районов Киева будут стрелять: горожан просят не паниковать

Горожан призывают воздержаться от посещения указанного адреса

В четверг, 9 марта, в Киеве будут звучать выстрелы, однако переживать из-за этого не стоит.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в этот день сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) будут проводить следственный эксперимент с использованием стрелкового оружия.

Отмечается, что это будет происходить на пересечении улиц Центральной и 120-й Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район) ориентировочно в промежуток времени с 10:00 до 15:00.

Киевлян также предупреждают о том, что в это время движение автомобилей по указанному адресу будет ограничено.

Городские власти призывают жителей и гостей столицы учесть эту информацию и сохранять спокойствие, если они услышат звуки выстрелов. Кроме того, им рекомендуют воздержаться от посещения места проведения эксперимента и не мешать следователям.

Как сообщалось ранее, вечером 4 марта жителей столицы переполошил громкий звук, похожий на взрыв. Однако, как оказалось, на самом деле это было очень редкое погодное явление, которое называется снежной грозой. При этом некоторым киевлянам даже удалось записать молнии на видео.