Чи почне транспорт у Києві працювати під час повітряної тривоги: Кличко відповів на петицію

В мерії поки не вважають, що ситуація достатньо стабілізувалася, аби дозволяти вільне курсування

У Києві продовжать діяти обмеження на роботу наземного громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги. Таку відповідь на звернення громадян щодо скасування подібного правила надав мер столиці Віталій Кличко. Нагадаємо, що днями у Києві було скорочено дію комендантської години, через що певний транспорт також почав курсувати по-новому.

Відповідь мера розміщена на сайті електронних петицій Київської міської ради. Зокрема, Кличко зазначив, що подібні обмеження були ухвалені після оцінки нинішньої безпекової ситуації в столиці.

"Рішення […] буде переглянуте за умови суттєвої стабілізації (безпекової ситуації) та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій", — йдеться у поясненні Віталія Кличка.

Чиновник також додав, що ситуація регулярно моніториться, тож, вочевидь, щодо прогнозованих змін кияни і гості міста будуть поінформовані одразу ж, як вони стануть можливими.

За словами Віталія Кличка, жодних збитків для пасажирів така робота транспорту не несе, адже після закінчення тривоги вони можуть знову скористатися можливістю проїзду. Для цього підійде попередньо сплачений проїздний документ.

Як працює транспорт у Києві?

Із 1 серпня 2022 року, згідно із рішенням Ради оборони Києва, весь наземний громадський транспорт столиці, включаючи приватних перевізників, мають зупинятися у безпечному місці у разі оголошення повітряної тривоги. При цьому лишатися на зупинках транспорту пасажирам не можна — варто пройти до укриття.

Після завершення відбою водій чекатиме на пасажирів наступні 10 хвилин. Ті, хто не встиг вчасно повернутися, можуть скористатися наступним трамваєм/тролейбусом тощо без повторної оплати квитка.

Також діє обмеження на роботу метро — функціонують, в тому числі як укриття, підземні станції. Всі наземні ділянки та станції відкритого типу в метрополітені призупиняють роботу до завершення тривоги.

Нагадаємо, що подібні обмеження застосовуються через те, що росіяни досить часто люблять обирати своїми цілями для обстрілів місця із пожвавленим людським потоком або зупинки громадського транспорту. Через це, зокрема, нерідко страждає звільнений Херсон.