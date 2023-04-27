Найкращі умови для воєнних стартапів: мережа коворкінгів BeeWorking у Києві запрошує до співпраці military-tech компанії

Ініціатива столичної мережі коворкінгів BeeWorking забезпечує комфортне середовище для ефективної роботи над розробкою дронів чи інших мілітарі-технологій

До боротьби з російським агресором в Україні залучені чи не всі індустрії. Перед новими викликами після повномасштабного вторгнення рф постала й галузь military-tech. За допомогою високотехнологічних інновацій, як-от вітчизняних програм "Дельта" чи безпілотників "Лелека-100" українського виробництва, пришвидшується знищення ворога й на фронті, й у тилу.

Наразі в Україні над стартапами у miltech-галузі працює щонайменше два десятки проєктів, докладніше про які розповідає ресурс DOU. На цю інформацію звернули увагу в мережі коворкінгів Києва BeeWorking. З перших днів великої війни їхня головна мета: допомогти українським компаніям наблизити перемогу та покращити показники бізнесу. Розуміючи важливість розвитку воєнних стартапів, мережа пропонує для miltech-фахівців свої послуги за зниженою вартістю.

Якісний інтернет, комфортні умови, укриття і не лише: команди будуть забезпечені необхідною інфраструктурою, яка дозволить зосередитись на роботі та розвиватись. Всі процеси з організації робочого простору представники BeeWorking беруть на себе. Доступні до оренди офіси-трансформери, а також можливе розміщення команди у відокремлених Open-space зонах.

Пропозиція від BeeWorking передбачає оренду простору за тарифом all inclusive, тобто включаючи користування інфраструктурою на всіх локаціях, йдеться про:

потужні генератори;

безперебійний інтернет;

Skype-кімнати;

переговорні кімнати;

лекційні зали;

обладнане бомбосховище;

спортзал і душ;

ігрові зони;

кімнату для відпочинку;

кухні та власне кафе.

Для представників miltech-галузі мережа коворкінгів BeeWorking у Києві підготувала два варіанти співпраці:

При підписанні договору на шість місяців BeeWorking покриває 30% від вартості за цей період.

При підписанні договору на рік мережа оплачує 35% вартості.

Всю контактну інформацію можна знайти на сайті мережі коворкінгів BeeWorking за посиланням. Локації проєкту, до слова, були включені до добірки коворкінгів у Києві, які безперебійно працювали попри блекаути.