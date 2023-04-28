Знижки до 70%, безперебійний інтернет і бомбосховище: компаніям-переселенцям пропонують сучасний коворкінг у Києві

Столична мережа коворкінгів створила спеціальну програму для бізнесу, який переїхав до Києва через бойові дії

Повномасштабне російське вторгнення поставило вітчизняний бізнес перед купою викликів аж до загрози закриття. Низка підприємств опинилася під окупацією, інші не мають змоги працювати, бо розташовані в "гарячих" точках. Сотні великих і малих компаній змушені переїжджати, щоб продовжувати діяльність, зберігати робочі місця, виплачувати податки і поповнювати держбюджет .

Чимала кількість компаній-переселенців обирає для переселення Київ. Питання про те, де, власне, працювати, виникає чи не найпершим. Взяти з собою рідний офіс, на жаль, неможливо, тож підприємцям доводиться шукати новий робочий простір. Оптимальним варіантом у цьому випадку може стати коворкінг.

Так, столична мережа коворкінгів BeeWorking пропонує спеціальні умови для переміщеного бізнесу. Головна мета ініціативи: допомогти компаніям і командам, які вимушено покинули свої міста через бойові дії, швидко адаптуватися у новому середовищі та налагодити роботу.

СЕО мережі коворкінгів BeeWorking

Що пропонує спеціальна програма мережі коворкінгів BeeWorking для компаній-переселенців у Києві:

Для компаній до 15 людей: покриття до 70% вартості всіх послуг у перший місяць, до 50% — другий, 20% — третій.

Для компаній від 20 людей: покриття повної вартості першого місяця, до 50% — другого, до 20% — третього.

Йдеться не лише про надання приміщення, а й додаткові послуги, що допоможе компаніям-переселенцям впорядкувати бізнес у новому місці з максимальною ефективністю. Разом з орендою учасники програми отримують повний all inclusive в користуванні інфраструктурою локацій BeeWorking, включаючи:

Потужні генератори та безперебійний інтернет.

Skype-кімнати.

Переговорні кімнати.

Лекційні зали.

Обладнане бомбосховище.

Спортзал і душ.

Ігрові зони та кімната для відпочинку.

Кухні й власне кафе.

Якщо ви хочете взяти участь у програмі з адаптації переміщеного через війну бізнесу, то зверніться до представників мережі коворкінгів BeeWorking у Києві. Всю контактну інформацію можна знайти на сайті організації за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виживають коворкінги після зимових блекаутів, адже за різким підвищенням попиту на їхні послуги прийшло стрімке падіння. Втім, багатьом українцям припав до смаку цей формат, тож вони повертаються і стають постійними резидентами.