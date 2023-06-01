Спокійний простір для продуктивності: відкрийте для себе безпечний коворкінг з обладнаним бомбосховищем

Додаткові зони для релаксу допоможуть позбутися тривоги

Попри війну та складні внутрішні виклики, українці продовжують міцно стояти на ногах та працювати, знаходячи шляхи розвитку й процвітання. Але нестабільність негативно впливає на бізнес та змушує роботодавців зіткнутися з втратою коштів та співробітників.

Перед кожним з нас постало надзвичайно важливе питання — як організувати робочий процес таким чином, щоб він продовжував бути ефективним незалежно від намагань ворога знищити наше життя та підприємницьку активність. Адже ми не можемо дозволити, щоб ці обставини підкорили нас та зупинили наш прогрес.

Оптимальним варіантом стане обрати правильний коворкінг, що має всі необхідні зручності, щоб ви змогли безперебійно працювати та бути у безпеці незалежно від зовнішніх змін.

Саме безпека залишається найважливішим пріоритетом зараз. Попри те що, повітряним силам вдається збити майже всі ворожі ракети та дрони, загроза залишається високою. Адже уламки — не менш небезпечні. Мережа коворкінгів "BeeWorking" вклала багато зусиль у створення безпечного середовища для своїх резидентів. Тут ви знайдете обладнане бомбосховище, яке включає зони, в які ви можете переміститись і продовжити працювати, навіть якщо навколо стає небезпечно. У сховищі також є спортзал, душові кімнати, лекційний зал, кухні та ігрові зони. Тож ви зможете знайти свій унікальний спосіб позбутись тривоги та підтримувати своє фізичне та ментальне здоров'я.

Бомбосховище Beeworking Golosiiv

У "BeeWorking" розуміють, що кожна людина має свій унікальний спосіб релаксу. Деякі люблять грати в ігри, інші шукають спокій і простір для концентрації, а хтось полюбляє займатись спортом. Саме тому команда створила такий різноманітний набір зон і зручностей. Простір надасть можливість знайти свій ідеальний спосіб розслабитись та зберегти своє життя.

Тут ви знайдете:

Високошвидкісний інтернет: старлінк другого покоління та 3 додаткових провайдери інтернету

Потужні генератори

А також всю інфраструктуру, котра попри відключення буде працювати на вашу продуктивність:

Skype-кімнати

переговорні кімнати

лекційні зали

обладнане бомбосховище

спортзал та душ

ігрові зони та кімнату для відпочинку

кухні та власне кафе

Бомбосховище Beeworking Podil

Коворкінги BeeWorking працюють цілодобово і доступні у двох локаціях: у Подільському районі Києва на вулиці Борисоглібській 15b, а також на вулиці Ломоносова 73-З, що за 10 хвилин пішки від станції метро Виставковий центр.

Зазначимо, що на випадок відключення світла коворкінг BeeWorking пропонує акційний тариф Power -всього 500 грн/день роботи з безперебійною електрикою та інтернетом.