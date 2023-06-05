Як у Києві зекономити на оренді офісу? Мережа коворкінгів запустила вигідний гнучкий тариф

Під час війни орендувати локації для роботи вигідніше, безпечніше та приємніше в сучасному коворкінгу

Бізнес долає наслідки війни, оптимізуючи витрати

Наслідки війни продовжують впливати на столичний ринок нерухомості. Підприємці думають, як ще більше підкорегувати свої витрати, щоб не втрачати кошти. Адже краще ж вільні бюджети спрямовувати на розвиток компаній та подолання кризових ударів. Своєю чергою девелопери і власники комерційних будівель призвичаюються до нових правил та потреб клієнтів.

Зазначимо, однією з витратних бюджетних статей бізнес-середовища сьогодні — це оренда статичного офісного приміщення. Як відомо, здебільшого власники комерційної нерухомості пропонують своїм клієнтам "пакетні" офісні площі. У такому разі підприємці платять за загальне місце (весь запропонований метраж), і неважливо, використовують його бізнесмени, чи ні.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення росії багато столичних компаній запровадили вільний графік для своїх співробітникам, але підприємства продовжують платити за орендні приміщення. І, відповідно, витрачають по суті чималі бюджети за порожні робочі місця. У кризові часи така розкіш — не з дешевих задоволень навіть для великих компаній. Не кажучи вже про середовище МСБ чи ФОПів.

Які гнучкі пропозиції з'явились на ринку

Столична мережа коворкінгів BeeWorking запровадила гнучкий тариф для орендарів — Flex Office.

Як повідомили "Телеграфу" в BeeWorking, мережа пропонує бізнесменам (як представникам малого та середнього бізнесу, так і великим компаніям) заощаджувати витрати за допомогою тарифу, в якому можна сплачувати лише за ті місця, які зайняті. Тобто, співробітники таких компаній можуть ходити в офіси BeeWorking по черзі.

"Наприклад, в якійсь компанії працює двадцять людей, і платити за 20 співробітників, коли вони всі не ходять, — дорого. Ми ж пропонуємо орендувати, приміром, 10 місць, а працівники у такому разі ходитимуть по черзі. Тариф Flex Office буде вигідним для команд від 10 співробітників, які працюють за вільним графіком і не відвідують офіс щодня", — пояснюють в компанії.

Таким чином, очевидна головна перевага для орендарів — офіс використовується саме на потрібну кількість робочих місць без прив‘язки до конкретного співробітника. Фактично тепер не потрібно платити за порожні робочі місця, заощаджуючи корпоративні бюджети.

Які ще є плюси оренди офісів у BeeWorking

— Зручне розташування (коворкінги мережі працюють на Подолі та ВДНГ, біля Виставкового центру).

— На фоні проблем у Києві з доступними комфортними укриттями у BeeWorking функціонують сучасні зручні бомбосховища з доступним Wi-Fi та місцями для роботи.

— До речі, в приміщеннях коворкінгу безперебійний швидкий інтернет забезпечується Starlink другого покоління.

— 6-ти поверховий коворкінг на Ломоносова, 73з площею 5000 кв м.

— Площа офісного центру на Подолі (Борисоглібська, 15б) становить 2500 кв м, що дозволяє вмістити велику кількість людей одночасно.

— На випадок нових блекаутів у місті BeeWorking має потужні генератори.

— Доступ до простору та технічна підтримка забезпечується 24/7.

— Політика pet-friendly і child friendly space (резидентам дозволяється приходити зі своїми дітками та із будь-якими тваринами).

— Передбачені окремі спеціальні Skype-кімнати.

— Переговорні кімнати на різну кількість місць.

— Лекційні зали.

— Спортзал і душ.

— Ігрові зони та кімната для відпочинку.

— На кожному поверсі облаштовані кухні. У коворкінгу на Голосієво навіть є власне кафе.

У такий спосіб локації BeeWorking продумані не тільки для гнучкої економної роботи, а й для відпочинку, розваг, комунікацій та ще й безпечного укриття.

"Мета коворкінгу BeeWorking – об'єднати різні аспекти життя в одне ціле. Ми хочемо, щоб наші резиденти з легкістю планували час та насичено проживали щодня", – зазначають у коворкінгу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виживали коворкінги після зимових блекаутів, адже за різким підвищенням попиту на їхні послуги прийшло стрімке падіння. Втім, багатьом українцям припав до смаку такий формат, тож клієнти повертаються і стають постійними резидентами подібних центрів.