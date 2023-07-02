Розібрали та закопали: у лісі під Києвом знайшли британські літаки (фото)

Зараз літаки представляють лише музейну цінність

У лісі під Києвом було знайдено частково знищені літаки Hurricane, які Великобританія постачала СРСР ленд-лізу за часів Другої світової війни.

Як інформує ВВС, неподалік місця "поховання" було виявлено бомбу того ж тимчасового періоду, а тому фахівці з металодетекторами перевірили округу і випадково натрапили на літаки.

Зазначається, що Британія передала СРСР близько трьох тисяч "Харрікейнів", коли той зазнав перших поразок у боях проти Німеччини і гостро потребував авіації.

Однак згідно з договором про ленд-ліз Москва мала викупити ту техніку, яка не була втрачена в бою. Тому з 8 винищувачів було знято цінну електроніку, а все інше штучно розібрано та прикопано в яру, щоб уникнути переплат.

Наразі на місці працюють співробітники Національного музею України, оскільки знайти уламки літаків Hurricane тут практично неможливо.

"Харрікейни — це символ британської допомоги в роки Другої світової війни, так само як ми дуже вдячні британській допомозі в наші дні", — сказав керівник дослідницького відділу музею Валерій Романенко.

Він також нагадав, що Британія була першою країною світу, яка масово поставила винищувачі СРСР 1941 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на дні обмілілого Каховського водосховища виявили грецькі амфори різних періодів, кераміку, наконечники, а також предмети часів Візантії.