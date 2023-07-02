Разобрали и закопали: в лесу под Киевом нашли британские самолеты (фото)

Сейчас самолеты представляют лишь музейную ценность

В лесу под Киевом были найдены частично уничтоженные самолеты Hurricane, которые Великобритания поставляла СССР по ленд-лизу во времена Второй мировой войны.

Как информирует BBC, неподалеку от места "захоронения" была обнаружена бомба того же временного периода, а потому специалисты с металлодетекторами проверили округу и случайно наткнулись на самолеты.

Отмечается, что Британия передала СССР около трех тысяч "Харрикейнов", когда тот потерпел первые поражения в боях против Германии и остро нуждался в авиации.

Однако согласно договору о ленд-лизе Москва должна была выкупить ту технику, которая не была потеряна в бою. Поэтому с 8 истребителей была снята ценная электроника, а все остальное искусственно разобрано и прикопано в овраге, чтобы избежать переплат.

Сейчас на месте работают сотрудники Национального музея Украины, поскольку найти обломки самолетов Hurricane здесь практически невозможно.

"Харрикейны — это символ британской помощи в годы Второй мировой войны, точно так же, как мы очень благодарны британской помощи в наши дни", — сказал руководитель исследовательского отдела музея Валерий Романенко.

Он также напомнил, что Британия была первой страной мира, которая массово поставила истребители СССР в 1941 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили греческие амфоры разных периодов, керамику, наконечники, а также предметы времен Византии.