Майже зміг втекти: через три роки спіймали вбивцю, який закопав співмешканку під Києвом

Чоловік вивіз тіло до Київського моря, облив його розчинником та закопав

У Вишгороді Київської області чоловік забив до смерті співмешканку, після чого закопав її тіло і втік, його затримали тільки зараз, через три роки.

Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що інцидент стався ще восени 2020 року, три роки тому. Тоді у Вишгороді жінка розпивала зі співмешканцем алкогольні напої, коли між ними почався конфлікт, чоловік почав бити партнерку, а потім задушив її. Щоб сховати тіло, він викопав яму біля Київського водосховища, помістив туди тіло, облив його великою кількістю розчинника та закопав.

Пошуки вбивці зайняли майже три роки, проте в результаті правоохоронці змогли встановити особу вбивці та його місцезнаходження.

49-річного зловмисника затримали, суд уже обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За статтею про навмисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У пресслужбі поліції показали кадри, як розкопували тіло жінки через ці роки, і як проходив суд:

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