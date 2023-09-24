Знайшли мертвими і батька, і сина: деталі трагедії на Волині
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Журналісти дізналися про обставини інциденту, які не розголошують у поліції
В одному із сіл Волинської області знайшли мертвими батька та сина — за попередніми даними, вони обидва померли внаслідок конфлікту.
Про інцидент розповідає прес-служба поліції Волинської області. Додаткові деталі оприлюднює місцеве видання "Волинські новини".
Зазначається, що трагедія сталася у селі Луцького району. У п’ятницю, 22 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що там знайшли без ознак життя тіло чоловіка. Коли правоохоронці прибули на місце подій, то встановили, що в підсобці є ще одне тіло.
Після з’ясування обставин встановили, що між 52-річним батьком та 29-річним сином виник побутовий конфлікт. Їхні тіла будуть спрямовані на судово-медичну експертизу, яка точно покаже, що саме спричинило смерть.
Проте журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють, що батько із рушниці застрелив сина, після чого повісився. Правоохоронці цю інформацію наразі не підтверджують.
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