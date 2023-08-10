Син екснардепа організував замах на вбивство: хотів допомогти батькові (фото)

За вбивство він заплатив 8500 доларів

Син колишнього народного депутата України VII скликання, члена забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" організував замах на убивство. У справу втрутилися правоохоронці, і воно не відбулася, а організатора затримано.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний діяв на користь свого батька — колишнього народного депутата України VII скликання, члена фракції "Партії Регіонів", а сьогодні — депутата однієї з місцевих рад Вінницької області, який обирався від забороненої в Україні проросійської політичної партії "ОПЗЖ". повномасштабного вторгнення Росії він виїхав з України", — йдеться у повідомленні.

У 2023 році між батьком підозрюваного та місцевим депутатом виник конфлікт щодо продовження терміну дії раніше укладених договорів оренди земельних ділянок, а також позбавлення перших повноважень депутата місцевої ради. Син вирішив "допомогти" батькові вирішити проблеми та організував вбивство його опонента.

Він звернувся до своїх знайомих, які знайшли кілерів, які мали вбити депутата у Києві. Син екснардепа обіцяв заплатити їм за це 8500 доларів.

Під час спецоперації правоохоронці імітували вбивство, зробили фото, які посередник продемонстрував замовнику. Організатора вбивства було затримано після передачі грошей.

У нього вдома та в машині, а також за місцем проживання можливих співучасників злочину пройшли обшуки. Вилучено зброю та інші речові докази.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється причетність його батька до скоєння злочину.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві 51-річний чоловік убив свого 49-річного товариша та вивіз тіло до Чернігівської області, де спробував його спалити.