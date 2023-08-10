Сын экс-нардепа организовал покушение на убийство: хотел помочь отцу (фото)

За убийство он заплатил 8500 долларов

Сын бывшего народного депутата Украины VII созыва, члена запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" организовал покушение убийство. В дело вмешались правоохранители и оно не состоялось, а организатор задержан.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый действовал в интересах своего отца – бывшего народного депутата Украины VII созыва, члена фракции "Партии Регионов", а сегодня – депутата одного из местных советов Винницкой области, избиравшегося от запрещенной в Украине пророссийской политической партии "ОПЗЖ". После полномасштабного вторжения России он уехал из Украины", — сказано в сообщении.

В 2023 году между отцом подозреваемого и местным депутатом возник конфликт по поводу продления срока действия ранее заключенных договоров аренды земельных участков, а также лишения первого полномочий депутата местного совета. Сын решил "помочь" отцу решить проблемы и организовал убийство его оппонента.

Он обратился к своим знакомым, они нашли киллеров, которые должны были убить депутата в Киеве. Сын экс-нардепа обещал заплатить им за это 8500 долларов.

В ходе спецоперации правоохранители имитировали убийство, сделали фото, которые посредник продемонстрировал заказчику. Организатор убийства был задержан после передачи денег.

У него дома и в машине, а также по месту жительства возможных соучастников преступления прошли обыски. Изъято оружие и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется причастность его отца к совершению преступления.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве 51-летний мужчина убил своего 49-летнего товарища и вывез тело в Черниговскую область, где попытался его сжечь.