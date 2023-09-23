Знайшли в полі голим та мертвим: на Одещині жорстоко вбили пастуха

Вбивця зізнався у скоєному в суді

В одному із сіл Одеської області між чоловіками під час розпивання алкоголю в полі стався конфлікт, під час якого один убив іншого та кинув оголеним у поле.

За це його засудили до 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє "УСІ" із посиланням на вирок Саратського суду.

Зазначається, що пастух, що загинув, пив у полі алкоголь зі знайомим, — це бачила його дружина, коли приносила йому обід. Вона казала односельцям, що зі знайомим щось не так і в нього були "страшні очі", проте ніхто не надав значення її словам.

Вночі чоловік не прийшов ночувати додому, але дружина подумала, що він міг залишитися на ніч у дочки, і забила на сполох тільки зранку. Голе тіло чоловіка вона знайшла у полі.

Знайомий у суді визнав свою провину і розповів, що безліч разів ударив чоловіка палицею. Виною всьому він назвав алкоголь. Суд засудив його до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Одесі чоловік вкрав у сусідки рідкісну черепаху, щоб приготувати з неї суп — тепер йому загрожує значний термін у в’язниці.