Почти смог скрыться: спустя три года поймали убийцу, который закопал сожительницу под Киевом

Мужчина вывез тело к Киевскому морю, облил его растворителем и закопал

В Вышгороде Киевской области мужчина забил до смерти сожительницу, после чего закопал ее тело и скрылся, — его задержали только сейчас, спустя три года.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что инцидент произошел еще осенью 2020 года, три года назад. Тогда в Вышгороде женщина распивала с сожителем алкогольные напитки, когда между ними начался конфликт, мужчина начал избивать партнершу, а потом задушил ее. Чтобы спрятать тело, он выкопал яму у Киевского водохранилище, поместил туда тело, облил его большим количеством растворителя и закопал.

Поиски убийцы заняли почти три года, однако в результате правоохранители смогли установить личность убийцы и его местоположение.

49-летнего злоумышленника задержали, суд уже выбрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. По статье об умышленном убийстве ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе полиции показали кадры, как раскапывали тело женщины спустя эти годы, и как проходил суд:

Как сообщал "Телеграф", ранее в Волынской области нашли мертвыми отца с сыном.