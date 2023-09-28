Почти смог скрыться: спустя три года поймали убийцу, который закопал сожительницу под Киевом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мужчина вывез тело к Киевскому морю, облил его растворителем и закопал
В Вышгороде Киевской области мужчина забил до смерти сожительницу, после чего закопал ее тело и скрылся, — его задержали только сейчас, спустя три года.
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Отмечается, что инцидент произошел еще осенью 2020 года, три года назад. Тогда в Вышгороде женщина распивала с сожителем алкогольные напитки, когда между ними начался конфликт, мужчина начал избивать партнершу, а потом задушил ее. Чтобы спрятать тело, он выкопал яму у Киевского водохранилище, поместил туда тело, облил его большим количеством растворителя и закопал.
Поиски убийцы заняли почти три года, однако в результате правоохранители смогли установить личность убийцы и его местоположение.
49-летнего злоумышленника задержали, суд уже выбрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. По статье об умышленном убийстве ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В пресс-службе полиции показали кадры, как раскапывали тело женщины спустя эти годы, и как проходил суд:
Как сообщал "Телеграф", ранее в Волынской области нашли мертвыми отца с сыном.