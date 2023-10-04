Воїнові було лише 42 роки

У Києві відбулося прощання з українським військовим Олександром Пастухом, який загинув у важких боях у Луганській області. Він віддав своє життя, виборюючи свободу України.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов із місця подій. Він показав, як у середу, 4 жовтня, у столиці відбувалася церемонія прощання із захисником.

Воїн із позивним "Добрий" був командиром третьої роти другого стрілецького батальйону ім. Тараса "Хаммера". Олександр Пастух загинув 29 вересня під час виконання бойового завдання біля Кремінної на Луганщині. Чоловікові було лише 42 роки.

"Сашко — величезний патріот і націоналіст. І за свої націоналістичні та патріотичні ідеї був політичним в'язнем у період з 2004 по 2014 рік — а це, майже, половина його короткого життя…З 2014 року, після захоплення росією українського Криму та частини Донецької та Луганської областей пішов добровольцем у батальйон "АЗОВ". Після повномасштабного вторгнення росії з 24 лютого був у складі 2 стрілецького батальйону Доброво́льчого Украї́нського Корпусу "Правий сектор", — згадують про Олександра на сторінці Війтовецької громади.

Сьогодні попрощатися з хоробрим захисником прийшла велика кількість людей. Серед них були рідні та близькі, побратими, а також небайдужі люди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий Андрій Добровольський. Завдяки його хоробрим рішенням воїнам вдалося утримати населений пункт Новоєгорівка.