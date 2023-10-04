Воину было всего 42 года

В Киеве состоялось прощание с украинским военным Александром Пастухом родом, который погиб в тяжелых боях в Луганской области. Он отдал свою жизнь, борясь за свободу Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, с места событий. Он показал, как в среду, 4 октября, в столице проходила церемония прощания с защитником.

Воин с позывным "Добрый" был командиром третьей роты второго стрелкового батальона им. Тараса "Хаммера". Александр Пастух погиб 29 сентября во время выполнения боевого задания возле Кременной на Луганщине. Мужчине было всего 42 года.

"Саша – огромный патриот и националист. И за свои националистические и патриотические идеи был политическим заключенным в период с 2004 по 2014 год — а это почти половина его короткой жизни… С 2014 года после захвата россией украинского Крыма и части Донецкой и Луганской областей пошел добровольцем в батальон "АЗОВ". После полномасштабного вторжения россии с 24 февраля был в составе 2 стрелкового батальона Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", — вспоминают об Александре на странице Вийтовецкой общины.

Сегодня проститься с храбрым защитником пришло большое количество людей. Среди них были родные и близкие, побратимы, а также неравнодушные люди.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный Андрей Добровольский. Благодаря его храбрым решениям воинам удалось удержать населенный пункт Новоегоровку.