Влада Києва хоче від городян "усвідомленого ставлення до тварин": затверджено програму

Люди просто повинні стати гуманнішими по відшенню до тварин

Київська міська рада затвердила цільову програму поводження з тваринами на 2024 та 2025 роки. Мета програми — пояснити і показати українцям, як треба правильно поводитися не лише з домашніми вихованцями, а й з безпритульними тваринами.

Про це повідомила прес-служба Київської міської ради. Головною метою програми є створення безпечного міського простору для всіх тварин.

Так, на даний момент відомо, що влада має намір регулювати чисельність бездомних тварин виключно гуманними способами: стерилізувати, а також посилено контролювати утримання домашніх тварин.

Ці заходи, на думку чиновників, допоможуть контролювати ситуацію з безпритульними тваринами у столиці, а також взрощувати усвідомлене ставлення громадян до тварин.

Серед заходів, передбачених програмою є наступні пункти:

– проведення стерилізації, вакцинування проти сказу, надання "швидкої ветеринарної допомоги" безпритульним тваринам;

– перетримка та підготовчі заходи для прилаштування безпритульних тварин до нових власників чи опікунів;

– створення облаштованих майданчиків для вигулу і тренувань домашніх улюбленців;

– проведення інформаційної та просвітницької кампанії з формування гуманного ставлення до тварин;

– придбання ветеринарного стаціонарного та переносного обладнання й сучасних засобів відлову та перевезення тварин;

– надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких перебувають притулки для тварин, знайдених або виловлених на території Києва.

Важливо: для запобігання розповсюдженню вірусу сказу на території столиці КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" проводить вакцинації безпритульних і домашніх тварин.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві п’яна жінка викинула з вікна багатоповерхівки щеняти. Небайдужі громадяни викликали зоорятувальників, які й доправили тварину до клініки. У собаки діагностували забій легень, здуття шлунка, а також запалений кишечник. Кістки, на щастя, виявилися цілими. Тварині потребуватиме тривалого лікування та реабілітації.