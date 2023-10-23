На Київщині невідомі розстріляли собаку: злочинців шукають

Зловмисника розшукують правоохоронці

У неділю, 22 жовтня, у Броварах просто на вулиці невідомі зловмисники кілька разів вистрілили у собаку. Від отриманих травм тварина, на жаль, померла.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області. На те, що відбувалося, відреагували небайдужі місцеві жителі, які викликали поліцію, проте собаку врятувати не вдалося.

Повідомляється, що у собаку стріляли із пневматичної зброї. Інцидент стався у Броварах на вулиці Чорних Запорожців. Очевидці події викликали правоохоронців, проте зловмисникам вдалося втекти. Поранену тварину доставили до ветеринарної клініки, проте врятувати собаку лікарям не вдалося.

Поліцейські опитали свідків НП та розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Обставини події встановлюються. У цій справі проводиться розслідування.

Правоохоронці звертаються до громадян, які могли стати свідками події, із проханням про допомогу у встановленні осіб злочинців.

"Звертаємось до громадян! Якщо вам відомі будь-які обставини правопорушення, звертайтеся до місцевої поліції або спецлінії "102", — йдеться в повідомленні.

Зловмисника розшукують

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що киянин посеред вулиці намагався вбити кота "для їжі". Чоловік душив тварину, бив її об землю і різав. На те, що відбувалося, відреагували місцеві жителі, які закликали порушника відпустити тварину та викликали поліцію.