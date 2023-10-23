В Киевской области живодеры расстреляли собаку: преступников ищут

Злоумышленника разыскивают правоохранители

В воскресенье, 22 октября, в Броварах прямо на улице неизвестные злоумышленники несколько раз выстрелили в собаку. От полученных травм животное, к сожалению, скончалось.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области. На происходящее отреагировали неравнодушные местные жители, которые вызвали полицию, однако собаку спасти не удалось.

Сообщается, что в собаку стреляли из пневматического оружия. Инцидент произошел в Броварах по улице Черных Запорожцев. Очевидцы произошедшего вызвали правоохранителей, однако злоумышленникам удалось скрыться. Раненое животное доставили в ветеринарную клинику, однако спасти собаку врачам не удалось.

Полицейские опросили свидетелей ЧП и начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному делу проводится расследование.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могли стать свидетелями произошедшего, с просьбой о помощи в установлении личностей преступников.

"Обращаемся к гражданам! Если вам известны какие-либо обстоятельства правонарушения, обращайтесь в местную полицию или по спецлинии "102", — говорится в сообщении.

Злоумышленника разыскивают

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевлянин посреди улицы пытался убить кота "для пропитания". Мужчина душил животное, бил его о землю и резал. На происходящее отреагировали местные жители, которые призвали нарушителя отпустить животное и вызвали полицию.