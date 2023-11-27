Провокував військових і поліцію: СБУ повідомила про підозру київському блогеру

Його можуть засудити до 8 років ув'язнення

Служба безпеки України повідомила про підозру столичному блогеру. Кіберфахівці задокументували його інформаційно-підривну діяльність.

Як повідомляє пресцентр СБУ, підозрюваний навмисно пересувався вулицями міста у комендантську годину та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями. Під час таких інцидентів блогер робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці.

У СБУ підкреслили, що деструктивний контент блогера "підігравав" російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відстежування місць їхнього перебування. При обшуках за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для поширення провокативного контенту на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Також у СБУ зазначили, що фігурант не з'явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Через це його буде доставлено до суду примусово на підставі ухвали про привід.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. Слід зазначити, що СБУ не називає ім'я підозрюваного.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешка. За даними слідства, він незаконно залишив Україну під час повномасштабного вторгнення і тепер закликає чоловіків переховуватися від призову.