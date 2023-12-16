Україна під атакою дронів, у Києві лунають вибухи: що відомо

Столиця в ніч проти 16 грудня опинилася під атакою "шахедів"

Російські дрони в ніч проти 16 грудня знову атакують Київ. Відомо, що групу безпілотників було помічено над Бориспільським районом.

Ще одна група безпілотників росіян заходить на Бровари з боку Ніжина.

Також відзначається поява балістичних ракет – але це можуть бути РЕБ-фальшивки.

00:45 Повідомляється про ворожі цілі, які йдуть у бік центру столиці. Подільский район чув вибухи.

00:15 Ракета виявилася РЕБом, але продовжується робота сил протиповітряної оборони по ударних БПЛА. Не рекомендовано перебувати на балконах, біля вікон та поза укриттями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якими саме ракетами атакували Київ та скільки їх було. Удари по столиці в ніч проти 13 грудня російські окупанти завдавали балістичними ракетами типу Іскандер-М та 48Н6. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ракети, проте їхні уламки впали у різних районах Києва та наробили біди.