У Києві заклали алею в пам'ять про загиблих у Оленівці воїнів: подробиці, фото

У заході взяли участь вдови, діти, матері та інші родичі загиблих Героїв

У Голосіївському парку Києва заклали нову алею, яка буде присвячена пам’яті загиблих захисників України, які були страчені в Оленівці. Тут висадили 53 калинові кущі — саме стільки воїнів було вбито в полоні окупантами того страшного дня.

Ідея створення алеї пам’яті належить матері бійця Олексія "Лева" Кісілішина з полку "Азов". Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Olenivka Families Community.

Так, рідні загиблих заклали нову алею у Голосіївському парку Києва. На кожен калиновий кущ, який був тут висаджений, була символічно пов’язана синьо-жовта стрічка.

Рідні вбитих у полоні зустрілися у Голосіївському парку Києва

У висадженні кущів калини взяли участь вдови, діти, матері та інші родичі загиблих Героїв, яких було вбито в ніч із 28 на 29 липня 2022 року в Оленівці, коли вони перебували в полоні у росіян.

На заході був присутній і військовослужбовець Асан Ісенаджиєв, котрий перебував у бараці, в якому була вчинена масова страта. Йому тоді пощастило вижити і він повернувся з полону. Всім присутнім він розповів про те, що сталося тієї страшної ночі.

Рідні вбитих у полоні зустрілися у Голосіївському парку Києва

"Жива алея — це була моя мрія. Я дуже цього хотіла, тому що мій син по життю займався тваринами і все, що пов’язане з природою — це дуже близько до нас. Я займалася багаторічними квітами, рослинами".

Зробити таку алею, куди можна прийти вшанувати — це для мене було дуже важливо. Сьогодні мене прямо емоції переповнюють", — зазначила мати загиблого військового в Оленівці Ганна Кісілішина.

У Голосіївському парку Києва заклали нову алею

За її словами, на організацію цього заходу знадобилося близько трьох місяців.

"Дуже довго ми шукали землю, щоб це було гідне місце, бо досі немає ні меморіалу, ні військового кладовища, нічого немає, крім прапорців на Майдані", — зазначила Ганна.

Рідні вбитих у полоні зустрілися у Голосіївському парку Києва

Нагадаємо, що на жорстоке вбивство українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі", яких тримали в колонії в Оленівці, відреагував колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький. Він зазначив, що це був заздалегідь спланований росіянами злочин, і він точно не залишиться безкарним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними російських ЗМІ, в Оленівці було вбито понад 40 українських військових, ще 75 отримали поранення. Пізніше бойовики так званої ДНР заявили, що кількість жертв збільшилася до 53 осіб.