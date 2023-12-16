В Киеве заложили аллею в память о погибших в Еленовке воинах: подробности, фото

В мероприятии приняли участие вдовы, дети, матери и другие родственники погибших Героев

В Голосеевском парке Киева заложили новую аллею, которая будет посвящена памяти погибших защитников Украины в Еленовке. Здесь высадили 53 калиновых куста — именно столько воинов было убито в плену оккупантами в тот страшный день.

Идея создания аллеи памяти принадлежит матери бойца Алексея "Льва" Кисилишина из полка "Азов. Об этом сообщается на Фейсбук-странице Olenivka Families Community.

Так, родные погибших заложили новую аллею в Голосеевском парке Киева. На каждый калиновый куст, который был здесь высажен, была символически повязана сине-желтая ленточка.

Родные убитых в плену встретились в Голосеевском парке Киева

В высаживании кустов калины приняли участие вдовы, дети, матери и другие родственники погибших Героев, которые были убиты в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Еленовке находясь в плену у россиян.

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовал военнослужащий Асан Исенаджиев, который находился в бараке, в котором была совершена массовая казнь. Асану тогда посчастливилось выжить и он вернулся из плена. Он рассказал присутствующим о той страшной ночи.

Родные убитых в плену встретились в Голосеевском парке Киева

"Живая аллея — это была моя мечта. Я очень этого хотела, потому что мой сын по жизни занимался животными и все, что связано с природой — это очень близко к нам. Я занималась многолетними цветами, растениями.

Сделать такую аллею, куда можно прийти почтить память — это для меня было очень важно. Сегодня меня прямо эмоции переполняют", — отметила мать погибшего военного Анна Кисилишина.

В Голосеевском парке Киева заложили новую аллею

По ее словам, на организацию данного мероприятия понадобилось около трех месяцев.

"Очень долго мы искали землю, чтобы это было достойное место, потому что нет до сих пор ни мемориала, ни военного кладбища, ничего нет, кроме флажков на Майдане", — отметила Анна.

Родные убитых в плену встретились в Голосеевском парке Киева

Напомним, что на жестокое убийство украинских военнопленных, в частности, защитников "Азовстали", которых держали в колонии в Еленовке, отреагировал бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Он отметил, что это было заранее спланированное россиянами преступление и оно точно не останется безнаказанным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным российских СМИ, в Еленовке было убито более 40 украинских военных, еще 75 получили ранения. Позже боевики так называемой "ДНР" заявили, что количество жертв увеличилось до 53 человек.