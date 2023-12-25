Вівчарка з Києва стала однією з найкращих службових собак України (фото)

Собак нагородили почесними медалями та грамотами

У Києві в рамках проекту "Собаки-герої" відбулася урочиста церемонія нагородження кінологів зі службовими собаками. У ході заходу почесну нагороду отримав службовий собака столичного главку — бельгійська вівчарка Малінуа на прізвисько "Кейт".

Усі відзначені нагородами собаки добре проявили себе під час виконання різних службових завдань. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Нагороди знайшли своїх героїв

Так, під час церемонії нагородження було відзначено службових собак з різних міст України, які виявляли вибухонебезпечні предмети та затримували правопорушників.

Крім цього, вони неодноразово охороняли іноземні делегації та брали участь у реабілітації українських військових, які потребували відновлення.

Серед нагороджених – справжня злагоджена команда – капітан поліції, заступник начальника кінологічного центру ГУНП у м. Києві Віталій Литвин разом із вірною вівчаркою "Кейт".

Від початку повномасштабного вторгнення вони разом працювали на київському залізничному вокзалі, залучалися до санкціонованих обшуків та виїздів за повідомленнями про замінування.

У 2023 році у складі вибухотехнічних підрозділів Національної поліції України перебували на територіях Херсонської області, де приймали участь у роботах по розмінуванню деокупованих територій.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві сторож не пустив дітей у укриття через собаку : за справу взялася прокуратура. Святошинська окружна прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування за фактом залишення без допомоги дітей, які перебували у небезпечному для життя стані — їх не пустив у притулок шкільний сторож через те, що діти були із собакою. Чоловік навіть не подумав про те, що брат і сестра перебували в реальній небезпеці через оголошену в столиці повітряну тривогу.