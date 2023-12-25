Овчарка из Киева стала одной из лучших служебных собак Украины (фото)

Собак наградили почетными медалями и грамотами

В Киеве в рамках проекта "Собаки-герои" состоялась торжетвенная церемония награждения кинологов со служебными собаками. В ходе мероприятия почетную награду получила служебная собака столичного главка — бельгийская овчарка Малинуа по кличке "Кейт".

Все отмеченные наградами собаки отлично проявили себя во время выполнения различных служебных заданий. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Награды нашли своих героев

Так, во время церемонии награждения были отмечены служебные собаки из разных городов Украины, которые выявляли взрывооопасные предметы и задерживали правонарушителей.

Кроме этого они неоднократно охраняли иностранные делегации и принимали участие в реабилитации украинских военных, которые нуждались в восстановлении.

Среди награжденных оказалась настоящая слаженная команда — капитан полиции, заместитель начальника кинологического центра ГУНП в г. Киеве Виталий Литвин вместе с верной овчаркой "Кейт".

С начала полномасштабного вторжения они вместе работали на киевском железнодорожном вокзале, привлекались к санкционированным обыскам и выездам по сообщениям о заминировании.

В 2023 году в составе взрывотехнических подразделений Национальной полиции Украины они находились на территориях Херсонской области, где принимали участие в работах по разминированию деоккупированных территорий.

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