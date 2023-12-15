Ледь не загинули під уламками ракети: у Києві дітей поліглого українського воїна не пустили до сховища

Через те, що дітей не пустили до укриття, вони могли загинути під час ракетної атаки на столицю

В Києві сталася дуже неприємна ситуація – двоє дітей загиблого українського воїна ледь не загинули під уламками російського "Кинджалу" через те, що їх не пустили до сховища під час повітряної тривоги. Охоронці відмовилися пускати дітлахів, бо діти були разом зі своєю собакою.

Про це пише журналістка Тетяна Даниленко. За її словами, інцидент стався в укритті школи №40 у Святошинському районі, постраждалі – 11-річна Олександра та 12-річний Богдан, діти загиблого на Запоріжжі воїна ССО "Азов" Юрія Овчиннікова.

"Їх просто не пустили в укриття школи №40 (Святошинський район). Причина – діти були зі своїм другом, собачкою Айкою породи мальтіпу. Охоронець прогнав школярів, коли ті відмовилися лишати песика на вулиці. Поки Саша і Богдан бігли шукати інше сховище, у них над головами збили ракету", – зазначила Даниленко.

За її словами, мати дітей була впевнена, що вони в безпеці, оскільки телефонували вони, стоячи біля укриття. Ніхто навіть уявити собі не міг, що двох дітей залишать на вулиці через собаку.

"Коли дівчинка подзвонила вже в істериці, бо страшно злякалася, мама Любов змушена була раніше йти з роботи, щоб заспокоїти Сашу та Богдана і розібратися в ситуації. Директор школи запевнила, що інакше діяти школа не могла – а раптом в інших школярів алергія на собак", – сказано у повідомленні Даниленко.

Правоохоронці, яких викликали на місце події, допомогти в ситуації не змогли. За словами матері дітей, коли в них запитали, хто був би винний, якби діти загинули під уламками – поліцейські у буквальному сенсі розвели руками.

"Страшний символізм для вдови загиблого героя – сьогоднішня ситуація з дітьми трапилася рівно в тому місці, куди її коханий Юра 24-го лютого 2022-го прийшов, щоб стати добровольцем і вже ніколи не повернувся додому", – резюмувала журналістка.

Реакція користувачів на допис Даниленко цілком одностайна: українці висловлюють свій шок тим, що така ситуація взагалі можлива та пропонують притягнути директорку школи та охоронців до відповідальності. Також у коментарях запропонували депутату Київради Вадиму Васильчуку розібратися в ситуації, як голові профільної комісії.

Варто зазначити, що росіяни розпочали чергову хвилю ракетного терору Києва. Так, в ніч на 11 грудня вони атакували столицю балістичними ракетами з північного напрямку. Тривогу було оголошено вже після того, як пролунали вибухи. Коли ворог запускає балістичні ракети, у сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати й знищити ціль.

Також росіяни вдарили десятьма ракетами по Києву у ніч на 13 грудня. Всі вони були збиті, проте падіння уламків наробило лиха. Постраждало 53 людини, є руйнування та пошкодження.

14 грудня київська ППО збила один російський "Кинджал" під час атаки російських терористів на Україну.