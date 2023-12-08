У Києві під час тривоги було закрито укриття: у цьому районі це не перший випадок (фото)

Кияни обурені

Вперше за довгий час росіяни масштабно атакували Україну крилатими ракетами. Працювала протиповітряна оборона, вибухи чули мешканці Києва та області. Тим часом у Деснянському районі столиці під час тривоги було закрито укриття.

Відповідне фото опублікував Telegram-канал "Український Єнот". На знімку укриття, яке, за твердженням авторів каналу, було закрите під час повітряної тривоги.

"Тим часом у столиці закрито укриття. Власники та балансоутримувачі, ви там травень забули?", — йдеться у підписі до фото.

Закрите укриття

Нагадаємо, саме в Деснянському районі Києва, 1 червня, під час ракетної атаки загинули троє місцевих жителів, включаючи дитину. Вони прибігли до укриття, що знаходиться у поліклініці №3 у Деснянському районі, але їм ніхто не відкрив. Саме у той момент сталося падіння уламків ракети, яке й забрало життя людей.

У коментарях українці обурюються здебільшого з використанням ненормативної лексики. Мешканці столиці скаржаться на інші закриті укриття.

"У нас в будинку є (і має бути) укриття, але власники підвалів ніколи не відкривали вхід, а потім коли я почала з деякими сусідами ставити питання, то вони на карту кмда кидали скарги типу там немає укриття, з кмда навіть ніхто не перевіряв, А тупо забрали з мапи точку в нашому домі через кількість скарг… А пам’ятаю на початку повномасштабного при вході навіть нову табличку укриття повісили, і ті ж власники підвалів її благополучно зняли самі», — пише одна з коментаторів.

Як повідомляв "Телеграф", під час ракетної атаки жодна з ракет не долетіла до Києва, всі були збиті на підступах. При цьому внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватні будинки у кількох громадах Київської області.