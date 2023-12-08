В Киеве во время тревоги было закрыто укрытие: в этом районе это не первый случай (фото)

Киевляне возмущены

Впервые за долгое время россияне масштабно атаковали Украину крылатыми ракетами. Работала противовоздушная оборона, взрывы слышали жители Киева и области. Тем временем в Деснянском районе столицы во время тревоги было закрыто укрытие.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Український Єнот". На снимке — убежище, которое, по утверждению авторов канала, было закрыто во время воздушной тревоги.

"Тем временем в столице закрыты укрытия. Владельцы и балансодержатели, вы там май забыли?", — сказано в подписи к фото.

Закрытое убежище

Напомним, именно в Деснянском районе Киева, 1 июня, во время ракетной атаки погибли трое местных жителей, включая ребенка. Они прибежали в убежище, что находится в поликлинике №3 в Деснянском районе, но им никто не открыл. В тот момент произошло падение обломков ракеты, которое и забрало жизнь людей.

В комментариях украинцы возмущаются, в основном с использованием ненормативной лексики. Жители столицы жалуются и на другие закрытые укрытия.

"У нас в доме есть (и должно быть) укрытие, но владельцы подвалов никогда не открывали вход, а потом когда я начала с некоторыми соседями задавать вопросы, то они на карту кмда бросали жалобы типа там нет укрытия, из кмда даже никто не проверял, а тупо забрали с карты точку в нашем доме из-за количества жалоб… А помню в начале полномасштабного при входе даже новую табличку укрытия повесили, и те же владельцы подвалов ее благополучно сами сняли", — пишет одна из комментаторов.

Как сообщал "Телеграф", в ходе ракетной атаки ни одна из ракет не долетела до Киева, все были сбиты на подступах. При этом, в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены частные дома в нескольких общинах Киевской области.