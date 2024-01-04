У Києві повним ходом прибирають сніг: скільки техніки працює на вулицях

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними під час снігопадів у столиці

У четвер, 4 січня, у Києві триває активне прибирання снігу та обробка доріг протиожеледними засобами. На вулицях столиці задіяна 301 одиниця техніки "Київавтодору" та 119 одиниць техніки, що належить керуючим компаніям.

Від снігу очищають не лише проїжджі частини та паркувальні місця, а й зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи та пішохідні переходи. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, насамперед очищають та обробляють протиожеледними засобами спуски та підйоми, покриття з бруківки, а також мости. Столичних автовласників переконливо просять не паркуватись уздовж вулиць та доріг, щоб не заважати працювати спецтехніці.

Окрім цього, 526 співробітників "Київавтодору" вручну очищають від снігу зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні та мостові переходи.

У дворах задіяно 119 одиниць техніки керуючих компаній і 3283 працівники, а зелені зони столиці прибирають 731 працівник та 62 одиниці техніки.

Водіїв прохають враховувати погодні умови та бути вкрай обачними на дорозі. Також власникам авто нагадали, що транспортні засоби необхідно паркувати відповідно до правил, щоб не заважати спецтранспорту екстрених та комунальних служб.

"При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів обов’язково знизите швидкість до мінімуму", — нагадали автовласникам у КМДА.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким засобом потрібно змастити лопату щоб швидко прибрати сніг біля будинку. Мешканцям приватних будинків узимку доводиться стикатися із необхідністю розчищати сніг. При нечисленних опадах доріжку достатньо посипати піском чи іншим засобом. А коли опадів випало дуже багато, для багатьох прибирання снігу біля будинку стає справжнім випробуванням. Проте є кілька хитрощів, які зроблять це заняття не лише ефективнішим, а й швидшим.