Буде стаття про коригування вогню: СБУ пояснила, скільки років тюрми загрожує "блогерам" за зйомку ворожих ударів по Києву

Спецслужба продовжує вистежувати і затримувати "блогерів"-порушників, які можуть допомагати Росії

Служба безпеки України (СБУ) проводить оперативні заходи із встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної зйомки наслідків ракетних ударів по Києву 2 січня. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомив начальник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Артем Дехтяренко, коментуючи потрапляння в соцмережі кадрів з роботою ППО, знятих черговими "блогерами".

— СБУ встановила особи чотирьох мешканців столиці, які зранку 2 січня 2024 року незаконно поширили інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ по Києву у соцмережах… Інформуємо, що публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років ув'язнення, — наголосив він.

Дехтяренко також додав, що спецслужба "систематично відслідковує та постійно здійснює заходи для невідкладного та ефективного реагування на наявні та потенційні загрози".

Як повідомлялось, рівно за місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Верховна Рада ухвалила закон №7189, який встановлює обмеження на оприлюднення деяких даних у публічному просторі на час дії воєнного стану. При цьому невиконання цих вимог карається позбавленням волі на строк від 3 до 12 років, залежно від обставин, мотивів і тяжкості наслідків скоєного злочину.

Також "Телеграф" писав, що попри неодноразові попередження від правоохоронців про те, що знімати обстріли та роботу ППО заборонено заради власної безпеки, постійно знаходяться особи, які цим нехтують.