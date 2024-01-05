СБУ затримала власника одного з найбільших агрохолдингів: назване ім'я, що про нього відомо

За співпрацю з Росією отримає 12 років позбавлення волі

У Києві затримали власника агрохолдингу, який постачає харчові продукти для окупантів на лівобережжі Херсонщини. Його підозрюють у фінансуванні збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Співробітники служби затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до Росії. У відомстві повідомили, що чоловік володів одним з найбільших агрохолдингів в Україні.

Працював в інтересах Росії

В повідомленні СБУ йдеться, що агрохолдинг є одним з провідних у регіоні фінансових донорів російського фонду підтримки учасників так званої "сво", який був створений указом Путіна у квітні 2023 року. Окрім цього, бізнесмен передав російським окупантам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

СБУ затримали бізнесмена, який працював на РФ

Надавав окупантам ангари для сховища зброї

Ще на початку війни у 2022 році, бізнесмен організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області". З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує "податки" до бюджету окупаційної адміністрації РФ понад 100 тис. російських рублів.

Наразі продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, та працює в інтересах Росії. Ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.

За інформацією СБУ, командування РФ використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки. Серед них – російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району.

Покарання за злочин

Співробітники Служби безпеки, провели обшуки за місцем перебування затриманого у Києві. Було вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У відомстві ім'я фігуранта не називають, але за інформацією журналістки Анни Ковальчук, автора телеграм-каналу "Баба з возу" це Дживан Мамоян. Спочатку він був власником заводу "Пирятинський делікатес" спільно з громадянкою РФ Хідірян Тамарою. А у 2010 році Мамоян вийшов зі складу акціонерів і вже відкрив власне підприємство ТОВ "Моріс-Каховка".

ТОВ "Моріс Каховка" було зареєстровано на Херсонщині в смт Любимівка у 2013 році. Основним видом діяльності підприємства є розведення свійської птиці, також воно займається вирощуванням зернових та виробництвом мʼяса. Станом на 2020 рік статутний капітал "Моріс Каховка" становив 20,1 млн грн, дохід – 8 млн грн.

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