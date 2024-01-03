Просидів за ґратами рік: скандального ексгенерала СБУ випустили з сербської в'язниці

Експосадовцю заборонили виїжджати з Сербії

Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Україні Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення, вийшов на волю. Ексгенерал вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня.

Про це пише ВВС з посиланням на інформацію Високого суду міста Ніш. Зазначається, що через розгляд апеляції на вирок у Наумова вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

У суді повідомили, що колишньому українському посадовцю поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції. Своєю чергою адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

"Варто зазначити, що застосування такого заходу (заборона на виїзд з Сербії — ред.) зайве. Особливо враховуючи, що він вже відбув повний термін покарання", — сказав адвокат Наумова Олександр Овчинников.

За його словами, в рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю Наумова. Адвокат зазначив, що сам ексгенерал заявляв про небезпеки, пов'язані з перебуванням у Сербії.

"Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", — сказав адвокат.

Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення. Їхній розгляд триває.

Нагадаємо, Андрій Наумов втік з України у червні 2022 року, а 7 липня його затримали під час спроби потрапити з Сербії до Північної Македонії. Водночас Сербія відмовила Україні в його екстрадиції.