Просидел за решеткой год: скандального экс-генерала СБУ выпустили из сербской тюрьмы

Экс-чиновнику запретили выезжать из Сербии

Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения, вышел на свободу. Экс-генерал вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря.

Об этом пишет BBC со ссылкой на информацию Высокого суда города Ниш. Отмечается, что из-за рассмотрения апелляции на приговор у Наумова изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

В суде сообщили, что бывшему украинскому чиновнику пока не разрешено покидать страну и местонахождение, пока не завершится процесс апелляции. В свою очередь адвокаты Наумова подали жалобу на решение о запрете на выезд из Сербии, аргументируя угрозу жизни клиента, однако суд ее не удовлетворил.

"Стоит отметить, что применение такой меры (запрет на выезд из Сербии — ред.) излишне. Особенно учитывая, что он уже отбыл полный срок наказания", — сказал адвокат Наумова Александр Овчинников.

По его словам, в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы для жизни Наумова. Адвокат отметил, что сам экс-генерал заявлял об опасностях, связанных с пребыванием в Сербии.

"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для последующего обжалования в международных инстанциях", — сказал адвокат.

Решение по делу Наумова об отмывании средств сербский суд объявил в сентябре 2023 года. К тому времени он уже практически отбыл годовой срок заключения. Впоследствии и защита, и обвинение подали апелляционные жалобы на это решение. Их рассмотрение продолжается.

Напомним, Андрей Наумов сбежал из Украины в июне 2022 года, а 7 июля был задержан при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию. В то же время Сербия отказала Украине в его экстрадиции.