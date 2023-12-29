"Алкогольного магната" Черняка підозрюють у пособництві Росії

Підозри отримали також шестеро топ-менеджерів його компаній

Служба безпеки України заявила, що зібрала доказову базу на власника одного із найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка. За даними СБУ, його підозрюють у фінансуванні озброєної агресії РФ.

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його компанії нібито продовжили вести бізнес із Росією, повідомляє пресслужба СБУ. Стверджується, що протягом 2022 року у вигляді сплати податків та зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.

"Задокументовано, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували у Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію", — йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора. Євгену Черняку та ще шістьом топ-менеджерам його компаній оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (допомога державі-агресору, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про накладення арешту на їхнє особисте та корпоративне майно.

Євген Черняк — власник алкогольного холдингу "Global Spirits". У холдинг бізнесмена входять кілька десятків брендів, серед яких найвідоміші — "Хортиця", "Мороша", "Первак", "Шустов", "Ореанда" та інші.

Як повідомляв "Телеграф", минулого літа в Росії Євгена Черняка внесли до списку терористів та екстремістів за фінансування ЗСУ та гуманітарну допомогу Україні. Раніше Слідчий комітет Росії порушив справу проти Global Spirits і оголосив його бенефіціара Черняка у розшук.