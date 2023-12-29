"Алкогольного магната" Черняка подозревают в пособничестве России

Подозрения получили также шестеро топ-менеджеров его компаний

Служба безопасности Украины заявила, что собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка. По данным СБУ, его подозревают в финансировании вооруженной агрессии РФ.

По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании якобы продолжили вести бизнес с Россией, сообщает пресс-служба СБУ. Утверждается, что в течение 2022 года в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

"Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию", — сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что в ходе обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора. Евгению Черняку и еще шестерым топ-менеджерам его компаний объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Решается вопрос о наложении ареста на их личное и корпоративное имущество.

Евгений Черняк — владелец алкогольного холдинга "Global Spirits". В холдинг бизнесмена входят несколько десятков брендов, среди которых самые известные — "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов", "Ореанда" и другие.

Как сообщал "Телеграф", прошлым летом в России Евгения Черняка внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ и гуманитарную помощь Украине. Ранее Следственный комитет рф возбудил дело против Global Spirits и объявил его бенефициара Черняка в розыск.