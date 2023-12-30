Черняк ответил на подозрение в торговле с Россией: обещает судиться

Он приглашает в суд журналистов, активистов и других заинтересованных лиц

Владелец алкогольного холдинга "Global Spirits" Евгений Черняк отреагировал на информацию СБУ, что его подозревают в пособничестве России. По его словам, о подозрении он узнал из Telegram-канала, ему лично никто ничего не вручал.

Об этом Евгений Черняк написал на своей Facebook-странице. Он заявил, что будет оспаривать это обвинение в суде.

"В РФ с 2014 года действуют санкции против Глобал Спиритс, иметь там какие-либо активы компания не могла. Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет. Это база. Все украинские компании прервали лицензии по такой же процедуре. Компания выиграла суд на Кипре и запретила судебным решением европейского суда в любом виде использовать торговые марки, дополнительно юридически закрепив отзыв лицензии", — пояснил он.

Бизнесмен добавил, что в документах дела идёт речь не об уплате налогов в РФ, а о неких предприятиях в Средней Азии, Сакартвелло и Азербайджане. При этом, сейчас Черняк не является собственником, или должностным лицом этих предприятий. Никто из менеджмента компании также не является должностным лицом или выгодополучателем компаний и заводов указанных в деле, соответственно, не мог ничего покупать или продавать.

"Люди компании, которых пытаются обвинить в том, что они не делали и делать не могли, в силу юридических и моральных причин, у одного брат погиб защищая Украину, наш корпоративный юрист ушёл добровольцем с первого дня войны и после ранения и контузии пропал без вести под Бахмутом, директор компании сейчас на нуле, действующий командир подразделения, подполковник ЗСУ. Все кого обвиняют в том, что они не совершали и совершить не могли, являются активными донаторами, много помогали в волонтёрке и в донатах", — добавил он.

Кроме того, Черняк обращает внимание на то, что также непонятно, каким образом указанные в деле предприятия могли платить налоги в РФ. Ведь они находятся в других странах.

"Мы проходили попытки отжатия бизнеса при Януковиче, тогда только публичность и открытая юридическая позиция спасли нас от его смотрящих … И этот юридический кейс сделаем публичным, всех журналистов, адвокатов, активистов приглашаем в суд, чтобы как можно большее количество людей видело этот абсурд, в котором пытаются меня и компанию, которую я основал, обвинить", — отметил Черняк.

Напомним, 29 декабря Служба безопасности Украины заявила, что собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка. По данным СБУ, его подозревают в финансировании вооруженной агрессии РФ. Утверждается, что в течение 2022 года в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте. Подозрения получили также шестеро топ-менеджеров его компаний.

Евгений Черняк — владелец алкогольного холдинга "Global Spirits". В холдинг бизнесмена входят несколько десятков брендов, среди которых самые известные — "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов", "Ореанда" и другие.

Как сообщал "Телеграф", прошлым летом в России Евгения Черняка внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ и гуманитарную помощь Украине. Ранее Следственный комитет рф возбудил дело против Global Spirits и объявил его бенефициара Черняка в розыск.