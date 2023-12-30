Черняк відповів на підозру щодо торгівлі з Росією: обіцяє судитись

Він запрошує до суду журналістів, активістів та інших зацікавлених осіб

Власник алкогольного холдингу "Global Spirits" Євген Черняк відреагував на інформацію СБУ, що його підозрюють у пособництві Росії. За його словами, про підозру він дізнався із Telegram-каналу, йому особисто ніхто нічого не вручав.

Про це Євген Черняк написав на своїй Facebook-сторінці. Він заявив, що оскаржуватиме це звинувачення у суді.

"У РФ з 2014 року діють санкції проти Глобал Спірітс, мати там якісь активи компанія не могла. Ліцензію відкликано 24 лютого, ніхто на втрати не дивився, працювати з убивцями українців ніхто не буде. Це база. Всі українські компанії перервали ліцензії з такою ж процедурою. Компанія виграла суд на Кіпрі та заборонила судовим рішенням європейського суду у будь-якому вигляді використовувати торгові марки, додатково юридично закріпивши відкликання ліцензії", — пояснив він.

Бізнесмен додав, що в документах справи йдеться не про сплату податків у РФ, а про деякі підприємства в Середній Азії, Сакартвелло та Азербайджані. При цьому, наразі Черняк не є власником, чи посадовцем цих підприємств. Ніхто з менеджменту компанії також не є посадовцем або вигодонабувачем компаній та заводів зазначених у справі, відповідно, не міг нічого купувати чи продавати.

"Люди компанії, яких намагаються звинуватити в тому, що вони не робили і робити не могли, через юридичні та моральні причини, в одного брат загинув захищаючи Україну, наш корпоративний юрист пішов добровольцем з першого дня війни і після поранення та контузії зник безвісти під Бахмутом, директор компанії зараз на нулі, чинний командир підрозділу, підполковник ЗСУ. Усіх кого звинувачують у тому, що вони не робили і вчинити не могли, є активними донаторами, багато допомагали у волонтерці та в донатах", — додав він.

Крім того, Черняк звертає увагу на те, що також незрозуміло, яким чином зазначені у справі підприємства могли сплачувати податки до РФ. Адже вони розташовані в інших країнах.

"Ми проходили спроби віджимання бізнесу при Януковичі, тоді тільки публічність і відкрита юридична позиція врятували нас від його смотрящіх… І цей юридичний кейс зробимо публічним, усіх журналістів, адвокатів, активістів запрошуємо до суду, щоб якомога більше людей бачило цей абсурд, в якому намагаються мене та компанію, яку я заснував, звинуватити", — зазначив Черняк.

Нагадаємо, 29 грудня Служба безпеки України заявила, що зібрала доказову базу на власника одного із найбільших алкогольних холдингів України Євгена Черняка. За даними СБУ, його підозрюють у фінансуванні озброєної агресії РФ. Стверджується, що протягом 2022 року у вигляді сплати податків та зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд. у гривневому еквіваленті. Підозри отримали також шестеро топ-менеджерів його компаній

Євген Черняк — власник алкогольного холдингу "Global Spirits". У холдинг бізнесмена входять кілька десятків брендів, серед яких найвідоміші — "Хортиця", "Мороша", "Первак", "Шустов", "Ореанда" та інші.

Як повідомляв "Телеграф", минулого літа в Росії Євгена Черняка внесли до списку терористів та екстремістів за фінансування ЗСУ та гуманітарну допомогу Україні. Раніше Слідчий комітет Росії порушив справу проти Global Spirits і оголосив його бенефіціара Черняка у розшук.