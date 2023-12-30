Військового не пустили до елітного київського ресторану, де відпочиває Тищенко: що сталося (відео)

Адміністрація ресторану після конфлікту ніяк поки не прокоментувала те, що сталося

У столичному лакшері-ресторані японської кухні Virgin Izakaya Bar стався скандал із військовим. Адміністрація закладу відмовилася впускати відвідувача, хоча наперед він забронював стіл.

Відео та подробиці конфлікту опублікував волонтер та товариш військового Денис Кошельник. За його словами, причиною відмови став дрес-код, який військовослужбовець не пройшов.

Чинний військовослужбовець проходив реабілітацію у Києві після травм, які отримав під час бойових дій. Після закінчення лікування і перед поверненням на фронт він із товаришем вирішив зайти до ресторану японської кухні, який знаходиться на Арсенальній.

"Чому саме в це пафосне місце? Тому що тільки сьогодні він повністю виписався та отримав папірець про закінчення реабілітації і в нього незабаром розпочнеться новий бойовий квест. Можна, так би мовити, відсвяткувати. Та й смачно там, по суті", — написав Денис Кошельник.

Товариші забронювали стіл телефоном та їх попередили про дрес-код. Коли вони зайшли до закладу, то на вході їм сказали, що військовослужбовець не може зайти, бо не відповідає дрес-коду, хоча він не був у військовій формі.

"Коли він запитав, чи пустили б його у військовій формі, тому що він може поїхати переодягнутися в неї й приїхати — теж сказали, що не можна. На аргумент з його боку, що в країні війна і потрібно з повагою до військових ставитися — почули, що такі у них правила, і вони нічого з цим вдіяти не можуть", — поскаржився волонтер.

За словами Дениса Кошельника, найчастішим гостем у цьому закладі є скандальновідомий ресторатор та нардеп Микола Тищенко. На відео можна помітити, як народний обранець сидить у Virgin Izakaya Bar тактичному одязі. Сам факт, що військового не у формі не пустили до ресторану, а нардепа, одягненого під військового, пускають регулярно виглядає парадоксально, вважає волонтер.

Він назвав таке ставлення до військового "упередженим" і припустив, що політика закладу продиктована його колишнім власником Олександром Орловим із Росії.

"Цікаво, хто такі правила прописував? Чи можливо це відлуння колишнього власника мережі ресторанів Олександра Орлова з Росії? А можливо і не колишнього, тому що ходять чутки, що через підставні особи він досі впливає на ці заклади... Коротше, цей ресторанчик поплутав трохи у своєму ставленні до військових і думаю, що було б чудово їм згадати, що в країні війна. Дивно, що так швидко забули", — написав Денис Кошельник.

У коментарях обурилися цією ситуацією та зазначили, що ділового дрес-коду не дотримується навіть президент України Володимир Зеленський на ділових зустрічах із представниками інших країн. Більшість зійшлася на тому, що вчинок ресторану справді не гідний і адміністрація закладу забула, що у країні війна.

Але дехто встав на бік адміністрації та зазначив, що якщо у закладі є дрес-код, то у спортивному костюмі приходити туди не коректно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до ресторану "Веранда на Дніпрі" у Києві навідалися ТЦК та СБУ. У чоловіків у закладі перевіряли документи.